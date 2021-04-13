ВСУ взялся за иск жены Медведчука о санкциях

Следующее судебное заседание состоится 24 мая

Следующее судебное заседание состоится 24 мая

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела по иску Оксаны Марченко относительно указа президента Владимира Зеленского от 19 февраля текущего года о применении санкций в отношении нее.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство истца о привлечении к участию в деле Совета национальной безопасности и обороны Украины и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика. Верховный Суд отложил рассмотрение дела.

Следующее судебное заседание состоится 24 мая 2021 года в 14:00.

Напомним, 19 февраля решением СНБО были введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции ввели из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.