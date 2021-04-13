09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
08:41  13 апреля
Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык
08:56  13 апреля
На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2021, 18:03 1

ВСУ взялся за иск жены Медведчука о санкциях

13 апреля 2021, 18:03 1
Читайте також українською мовою
Следующее судебное заседание состоится 24 мая
Следующее судебное заседание состоится 24 мая
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела по иску Оксаны Марченко относительно указа президента Владимира Зеленского от 19 февраля текущего года о применении санкций в отношении нее.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство истца о привлечении к участию в деле Совета национальной безопасности и обороны Украины и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика. Верховный Суд отложил рассмотрение дела.

Следующее судебное заседание состоится 24 мая 2021 года в 14:00.

Напомним, 19 февраля решением СНБО были введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции ввели из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

суд санкции Верховный суд ВСУ Оксана Марченко

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua