Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селищ Зайцеве та Шуми, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 12 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано три порушення режиму "тиші", стрілянину окупанти вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".