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Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів
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12 квітня 2021, 08:11 150

Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів

12 квітня 2021, 08:11 150
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 11 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селищ Зайцеве та Шуми, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 12 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано три порушення режиму "тиші", стрілянину окупанти вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
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