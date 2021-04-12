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12 апреля 2021, 10:38 72

В Украине фиксируют пиковые нагрузки на службу экстренной медицины - Минздрав

12 апреля 2021, 10:38 72
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Наибольшее количество выездов осуществляют в Запорожской, Одесской и Харьковской областях
Наибольшее количество выездов осуществляют в Запорожской, Одесской и Харьковской областях
Фото: из открытых источников
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Несмотря на снижение количества новых случаев коронавируса за выходные, в Украине наблюдается высокий уровень госпитализации пациентов, и на службу экстренной медицинской помощи сейчас приходится пиковая нагрузка.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает RegioNews.

По ее словам, в среднем бригады экстренной медицинской помощи осуществляют за сутки 17-19 тысяч выездов.

Несмотря на то, что за 11 апреля зафиксировано некоторое снижение подтвержденных случаев коронавирусной болезни, - а это 7856 случаев, из них 335 детей и 119 медицинских работников, - мы в течении последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи, у нас высокий уровень госпитализаций", - заявила Микичак.

В Минздраве отмечают, что в отдельных областях наблюдается снижение нагрузки на "экстренку".

Это в том числе в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Об этом говорят и показатели заболеваемости. В то же время, остается высокий уровень выездов в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Утешает то, что немного стабилизировались нагрузки на экстренку в городе Киев", - рассказала замминистра.

Напомним, в четырех областях Украины не сделали ни одной прививки за сутки.

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