11:59  06 квітня
Стало відомо, за яких умов в Україні можуть заборонити міжобласне сполучення
12:11  06 квітня
Військових затримував спецназ: стали відомі подробиці стрілянини у потязі Костянтинівка - Київ
08:11  06 квітня
На Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2021, 16:54 98

Стало відомо, що може розглянути РНБО на найближчих засіданнях

06 квітня 2021, 16:54 98
Читайте также на русском языке
Наразі готується спеціальне рішення РНБО, повʼязане з визначенням ключових заходів для вступу України в НАТО
Наразі готується спеціальне рішення РНБО, повʼязане з визначенням ключових заходів для вступу України в НАТО
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рада національної безпеки і оборони готує спеціальне рішення про заходи на шляху вступу України до НАТО, пов'язане з національною системою переходу на євроатлантичні стандарти.

Як пише RegioNews, про це на онлайн-конференції заявила віце-премʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

"Наразі готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, повʼязане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи в цьому напрямку", — заявила вона.

Вона також підкреслила, що одним з елементів рішення РНБО буде формування національної системи переходу на стандарти НАТО. Причому це буде стосуватися не тільки Міністерства оборони, але і служб внутрішньої безпеки та інших структур.

Нагадаємо, після минулого засідання РНБО, яке відбулося 2 квітня, від роботи відсторонили понад 100 митників.

Україна РНБО НАТО РНБО засідання

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Вахтовим методом: сто днів Резніченка між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua