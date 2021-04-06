Стало відомо, що може розглянути РНБО на найближчих засіданнях

Наразі готується спеціальне рішення РНБО, повʼязане з визначенням ключових заходів для вступу України в НАТО

Наразі готується спеціальне рішення РНБО, повʼязане з визначенням ключових заходів для вступу України в НАТО

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Рада національної безпеки і оборони готує спеціальне рішення про заходи на шляху вступу України до НАТО, пов'язане з національною системою переходу на євроатлантичні стандарти.

Як пише RegioNews, про це на онлайн-конференції заявила віце-премʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

"Наразі готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, повʼязане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи в цьому напрямку", — заявила вона.

Вона також підкреслила, що одним з елементів рішення РНБО буде формування національної системи переходу на стандарти НАТО. Причому це буде стосуватися не тільки Міністерства оборони, але і служб внутрішньої безпеки та інших структур.

Нагадаємо, після минулого засідання РНБО, яке відбулося 2 квітня, від роботи відсторонили понад 100 митників.