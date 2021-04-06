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06 апреля 2021, 16:54 278

Стало известно, что СНБО может рассмотреть на ближайших заседаниях

06 апреля 2021, 16:54 278
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Сейчас готовится специальное решение СНБО, связанное с определением ключевых мероприятий для вступления Украины в НАТО
Сейчас готовится специальное решение СНБО, связанное с определением ключевых мероприятий для вступления Украины в НАТО
Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны готовит специальное решение о мерах на пути вступления Украины в НАТО, связанное с национальной системой перехода на евроатлантические стандарты.

Как пишет RegioNews, об этом на онлайн-конференции заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работы в этом направлении", — заявила она.

Она также подчеркнула, что одним из элементов решения СНБО будет формирование национальной системы перехода на стандарты НАТО. Причем это будет касаться не только Министерства обороны, но и служб внутренней безопасности и других структур.

Напомним, после прошлого заседания СНБО, которое состоялось 2 апреля, от работы отстранили более 100 таможенников.

Украина СНБО НАТО РНБО заседание

 
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