Стало известно, что СНБО может рассмотреть на ближайших заседаниях
Совет национальной безопасности и обороны готовит специальное решение о мерах на пути вступления Украины в НАТО, связанное с национальной системой перехода на евроатлантические стандарты.
Как пишет RegioNews, об этом на онлайн-конференции заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работы в этом направлении", — заявила она.
Она также подчеркнула, что одним из элементов решения СНБО будет формирование национальной системы перехода на стандарты НАТО. Причем это будет касаться не только Министерства обороны, но и служб внутренней безопасности и других структур.
Напомним, после прошлого заседания СНБО, которое состоялось 2 апреля, от работы отстранили более 100 таможенников.