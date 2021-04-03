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03 квітня 2021, 17:09 417

В Одесі автівка "швидкої" потрапила у ДТП: є постраждалий

03 квітня 2021, 17:09 417
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Це сталося вночі 3 квітня
Це сталося вночі 3 квітня
Фото: Telegram
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Вночі 3 квітня в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля швидкої допомоги.

Як повідомила Патрульна поліція Одеської області, в результаті аварії постраждала людина.

За даними правоохоронців, сьогодні близько 03:30 ночі на вулиці Отамана Головатого швидка зіткнулася з легковим автомобілем Daewoo.

"В результаті події за медичною допомогою звернувся пасажир автомобіля меддопомоги", - розповіли в поліції.

Наразі поліція з'ясовує причини та обставини ДТП в Одесі.

Нагадаємо, пізно ввечері 2 квітня на автодорозі Київ-Харків в ДТП загинув пішохід.

Україна Одеса ДТП аварія поліція

 
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