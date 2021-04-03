В Одесі автівка "швидкої" потрапила у ДТП: є постраждалий
Це сталося вночі 3 квітня
Це сталося вночі 3 квітня
Вночі 3 квітня в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля швидкої допомоги.
Як повідомила Патрульна поліція Одеської області, в результаті аварії постраждала людина.
За даними правоохоронців, сьогодні близько 03:30 ночі на вулиці Отамана Головатого швидка зіткнулася з легковим автомобілем Daewoo.
"В результаті події за медичною допомогою звернувся пасажир автомобіля меддопомоги", - розповіли в поліції.
Наразі поліція з'ясовує причини та обставини ДТП в Одесі.
Нагадаємо, пізно ввечері 2 квітня на автодорозі Київ-Харків в ДТП загинув пішохід.
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