Офіс генпрокурора відкрив провадження стосовно соратника Коломойського нардепа Палиці, - ЦПК

Провадження відкрите ще в січні цього року

Провадження відкрите ще в січні цього року

Фото з відкритих джерел

Офіс генерального прокурора ще 20 січня 2021 року відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата, лідера партії “За майбутнє” Ігоря Палиці за заявою Центру протидії корупції.

Про це повідомляє Центр протидії корупції на своєму сайті, передає RegioNews.

Самим учасникам ЦПК про це стало відомо із офіційного запиту ДБР, яким слідчий Бюро просить надати відому їм інформацію про ймовірний злочин Палиці.

Офіс генпрокурора відкрив відповідну кримінальну справу у січні, проте відомо нам про це стало тільки зараз. Провадження веде ДБР, - повідомляють у ЦПК.

Центр протидії корупції раніше звернувся до Офісу Генпрокурора із заявою про ймовірне вчинення злочину Палицею, а саме легалізацію (відмивання) незаконно отриманих доходів, що передбачено статтею 209 Кримінального кодексу України.

У заяві наводилися дані, як свідчать, що Палиця був і залишається тісним та відданим партнером олігарха Ігоря Коломойського, використовує в його інтересах свої повноваження народного депутата. Палиця не декларує своє майно, та сам визнав, що умисно переоформив право власності на свою колишню дружину, з якою підтримує тісні зв’язки, та сина, які володіють численними дороговартісними активами і мають ділові зв’язки з партнерами Палиці Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Також у заяві вказано, що рівень задекларованих витрат Палиці протягом 2015-2016, 2018-2019 років перевищує рівень його задекларованих доходів, а операції з купівлі-продажу нерухомості в Україні та за кордоном за участі Палиці мають ознаки відмивання (легалізації) коштів.

Як повідомлялося, у травні 2020 року в Україні створили нову політичну партію – "За майбутнє". Нову партію очолив народний депутат Ігор Палиця.