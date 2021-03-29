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29 марта 2021, 18:33 10

Офис генпрокурора открыл производство в отношении соратника Коломойского нардепа Палицы, - ЦПК

29 марта 2021, 18:33 10
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Производство открыто еще в январе этого года
Производство открыто еще в январе этого года
Фото из открытых источников
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Офис генерального прокурора еще 20 января 2021 года открыл уголовное производство в отношении народного депутата, лидера партии “За майбутне” Игоря Палицы по заявлению Центра противодействия коррупции.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции на своем сайте, передает RegioNews.

Самим участникам ЦПК об этом стало известно из официального запроса ГБР, которым следователь Бюро просит предоставить известную им информацию о предполагаемом преступлении Палицы.

Офис генпрокурора открыл соответствующее уголовное дело в январе, однако известно об этом стало только сейчас. Производство ведет ГБР, - сообщают в ЦПК.

Центр противодействия коррупции ранее обратился в Офис Генпрокурора с заявлением о вероятном совершении преступления Палицей, а именно легализацию (отмывание) незаконно полученных доходов, что предусмотрено статьей 209 Уголовного кодекса Украины.

В заявлении приводились данные, свидетельствующие, что Палица был и остается тесным и преданным партнером олигарха Игоря Коломойского, использует в его интересах свои полномочия народного депутата. Палица не декларирует свое имущество, и сам признал, что умышленно переоформил право собственности на свою бывшую жену, с которой поддерживает тесные связи, и сына, которые обладают многочисленными дорогостоящими активами и имеют деловые связи с партнерами Палицы Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Также в заявлении указано, что уровень задекларированных затрат Палицы в течение 2015-2016, 2018-2019 годов превышает уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом при участии Палицы имеют признаки отмывания (легализации) денежных средств.

Как сообщалось, в мае 2020 года в Украине создали новую политическую партию – "За майбутне". Новую партию возглавил народный депутат Игорь Палица.

коррупция ГБР производство Офис генпрокурора Игорь Палица

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