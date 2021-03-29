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29 марта 2021, 10:57 6

Украинцам засчитают пособие по безработице на карантине в страховой стаж

29 марта 2021, 10:57 6
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Это делается для того, чтобы украинцам не снизили пенсии в будущем
Это делается для того, чтобы украинцам не снизили пенсии в будущем
Фото: Минсоцполитики
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Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что пособие по безработице на период карантина засчитывают в страховой стаж для того, чтобы украинцам не снизили пенсии в будущем

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

"Мы думаем также о том, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем людям пенсию, поэтому периоды получения пособия по частичной безработице во время пандемии мы относим в страховой стаж. Кроме того, люди смогут доходы в период локдауну исключить при начислении пенсии, если они были низкие, чтобы они не тянули индивидуальный коэффициент зарплаты при исчислении пенсии вниз", — сказала Лазебная.

Она добавила, что до июня 2021 года, физических лиц-предпринимателей 1-2 категории освободили от уплаты ЕСВ (единого социального взноса).

Напомним, в Украине хотят ввести новый вид пенсий.

коронавирус Украина карантин Министерство Минсоцполитики

 
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