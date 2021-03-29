Украинцам засчитают пособие по безработице на карантине в страховой стаж

Это делается для того, чтобы украинцам не снизили пенсии в будущем

Это делается для того, чтобы украинцам не снизили пенсии в будущем

Фото: Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что пособие по безработице на период карантина засчитывают в страховой стаж для того, чтобы украинцам не снизили пенсии в будущем

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина, передает RegioNews. "Мы думаем также о том, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем людям пенсию, поэтому периоды получения пособия по частичной безработице во время пандемии мы относим в страховой стаж. Кроме того, люди смогут доходы в период локдауну исключить при начислении пенсии, если они были низкие, чтобы они не тянули индивидуальный коэффициент зарплаты при исчислении пенсии вниз", — сказала Лазебная. Она добавила, что до июня 2021 года, физических лиц-предпринимателей 1-2 категории освободили от уплаты ЕСВ (единого социального взноса). Напомним, в Украине хотят ввести новый вид пенсий.

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