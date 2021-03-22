Під час мітингу біля облгазу Запоріжжя сталися сутички

Протестувальники заявляли про необгрунтовані відключення і завищені тарифи

Протестувальники заявляли про необгрунтовані відключення і завищені тарифи

Фото Євгенія Назарова, Радіо Свобода

У Запоріжжі під час акції протесту сталися сутички при спробі мітингувальників зайти до будівлі «Запоріжгазу», що належить до «Регіональної газової компанії» Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

22 березня біля будівлі "Запоріжгазу" зібралася акція протесту. Кількадесят учасників заявляли про свавілля з боку працівників підприємства, зокрема, про необґрунтовані відключення від газопостачання побутових споживачів, завищені тарифи на послуги, неможливість потрапити на прийом до підприємства в разі виникнення конфліктних ситуацій тощо.

Близько 15 мітингувальників під приміщенням "Запоріжгазу" змогли зайти до будівлі та згодом залишили її, влаштувавши на ґанку підприємства імпровізовану трибуну. Сутички також відбувалися під час самого мітингу – одного з учасників протесту невідомі облили речовиною жовтого кольору.

Поспілкуватися з протестувальниками вийшов голова правління "Запоріжгазу" Олег Мизик. Керівник підприємства наголосив, що в кожному випадку скарг із боку протестувальників на дії працівників компанії потрібно розбиратися індивідуально.

Вирішення ситуації – лише одне, цивілізованим способом. Інших способів вирішення нема. Вартість транспортування у квітні буде така, як і кожного місяця. Тариф переглядається раз на рік. Обслуговування, заміна обладнання – все це входить до нього, – сказав під час мітингу Олег Мизик.

Під час акції протесту на вулиці біля центрального входу до будівлі "Запоріжгазу" перебувало кількадесят працівників підприємства, вдягнених у фірмові куртки компанії. На місці також чергували працівники поліції.

Як повідомлялося, 30 січня НКРЕКП знизила тарифи на розподіл газу для 13 облгазів. Максимальний тариф складатиме 1,79 гривні за кубометр.