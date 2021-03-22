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22 березня 2021, 14:10 21

У Києві замінували територію біля Кабміну, де протестують ФОПи

22 березня 2021, 14:10 21
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В урядовому кварталі працюють слідчо-оперативна група та співробітники поліції
В урядовому кварталі працюють слідчо-оперативна група та співробітники поліції
Фото: із відкритих джерел
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Працівники Нацполіції отримали повідомлення про закладену вибухівку поруч із будівлею Кабінету Міністрів України у Києві, де зараз проходить акція протесту ФОПів проти карантину.

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

На електронну адресу столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського закладено саморобний вибуховий пристрій. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками й рятувальники”, - йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що наразі ретельно перевіряють прилеглу територію та транспортні засоби, які знаходяться поряд. Також проводяться заходи із встановлення особи мінера.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції. Після завершення перевірки їй буде надана правова кваліфікація”, - додали правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві підприємці та ФОПи мітингують проти суворого карантину.Згодом стало відомо, що підприємці перекрили вулицю біля Кабміну.

ФОП

 
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