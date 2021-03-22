В Киеве заминировали территорию возле Кабмина, где протестуют ФОПы
Работники Нацполиции получили сообщение о заложенной взрывчатке рядом со зданием Кабинета Министров Украины в Киеве, где сейчас проходит акция протеста ФОПов против карантина.
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что сейчас тщательно проверяют прилегающую территорию и транспортные средства, которые находятся рядом. Также проводятся мероприятия по установлению лица минера.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции. После завершения проверки ему будет дана правовая квалификация", - добавили правоохранители.
Напомним, в Киеве предприниматели и ФОПы митингуют против строгого карантина. Позже стало известно, что предприниматели перекрыли улицу возле Кабмина.