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22 марта 2021, 14:10 21

В Киеве заминировали территорию возле Кабмина, где протестуют ФОПы

22 марта 2021, 14:10 21
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В правительственном квартале работают следственно-оперативная группа и сотрудники полиции
В правительственном квартале работают следственно-оперативная группа и сотрудники полиции
Фото: из открытых источников
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Работники Нацполиции получили сообщение о заложенной взрывчатке рядом со зданием Кабинета Министров Украины в Киеве, где сейчас проходит акция протеста ФОПов против карантина.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сейчас тщательно проверяют прилегающую территорию и транспортные средства, которые находятся рядом. Также проводятся мероприятия по установлению лица минера.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции. После завершения проверки ему будет дана правовая квалификация", - добавили правоохранители.

Напомним, в Киеве предприниматели и ФОПы митингуют против строгого карантина. Позже стало известно, что предприниматели перекрыли улицу возле Кабмина.

ФОП

 
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