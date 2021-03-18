У Раді оцінили можливість денонсації Харківських угод

Згідно з законом, російський флот міг перебувати на території України до 2042 року

Згідно з законом, російський флот міг перебувати на території України до 2042 року

Фото: golos.com.ua

На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, народні депутати з високою ймовірністю підтримають денонсацію Харківських угод, за якими російському флоту дозволялось перебувати у Криму.

Як передає RegioNews, про це Разумков розповів в інтерв'ю 5 каналу.

За словами спікера Ради, попри окупацію Росією Крима, Харківські угоди досі діють.

Я думаю, що він (законопроєкт про денонсацію - ред.) абсолютно спокійно може бути розглянутий у стінах Верховної ради, тому що фактично Росія окупувала Крим, тому дивно, що цей документ зберігається у вигляді законодавчого акту", - сказав він.

Разумков додав, що нардепи під час розгляду цього питання будуть виходити тільки з чинного законодавства та регламенту.

Рішення прийматиме зала ВР. Для цього необхідно 226 голосів. Мені здається, що станом на сьогодні є велика ймовірність, що необхідну кількість голосів буде набрано", - додав голова парламенту.

У Раді вже зареєстрували законопроєкт, який пропонує денонсувати Харківські угоди. Наразі цей документ на розгляді у профільному парламентському комітеті. Авторами цього законопроєкту є депутати "Слуги народу".

Відомо, що Харківські угоди передбачали продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.

Нагадаємо, секретар РНБО Данілов заявив, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ. Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що Служба безпеки України звернулася до парламенту, щоб отримати інформацію про те, хто з нардепів VI скликання голосував за Харківські угоди 2010 року.