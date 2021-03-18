В Раде оценили возможность денонсации Харьковских соглашений

Согласно закону, российский флот мог находиться на территории Украины до 2042 года

Согласно закону, российский флот мог находиться на территории Украины до 2042 года

Фото: golos.com.ua

По мнению главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, народные депутаты с высокой вероятностью поддержат денонсации Харьковских соглашений, по которым российскому флоту разрешалось находиться в Крыму.

Как передает RegioNews, об этом Разумков рассказал в интервью 5 каналу.

По словам спикера Рады, несмотря на оккупацию Россией Крыма, Харьковские соглашения до сих пор действуют.

Я думаю, что он (законопроект о денонсации - ред.) совершенно спокойно может быть рассмотрен в стенах Верховной рады, потому что фактически Россия оккупировала Крым, поэтому странно, что этот документ сохраняется в виде законодательного акта", - сказал он.

Разумков добавил, что нардепы во время рассмотрения этого вопроса будут исходить только из действующего законодательства и регламента.

Решение будет принимать зал ВР. Для этого необходимо 226 голосов. Мне кажется, что по состоянию на сегодня есть большая вероятность, что необходимое количество голосов будет набрано", - добавил глава парламента.

В Раде уже зарегистрировали законопроект, который предлагает денонсировать Харьковские соглашения. Сейчас этот документ находится на рассмотрении в профильном парламентском комитете. Авторами этого законопроекта являются депутаты "Слуги народа".

Известно, что Харьковские соглашения предусматривали продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.

Напомним, секретарь СНБО Данилов заявил, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения”, проверит СБУ. После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году российский флот остался в Крыму.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Служба безопасности Украины обратилась к парламенту, чтобы получить информацию о том, кто из нардепов VI созыва голосовал за Харьковские соглашения 2010 года.