Харківські угоди: Разумков сумнівається в можливості залучення до відповідальності нардепів

Згідно із законом, після зняття недоторканності народні депутати не несуть юридичної відповідальності за голосування

Згідно із законом, після зняття недоторканності народні депутати не несуть юридичної відповідальності за голосування

Фото: з відкритих джерел

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що Служба безпеки України звернулася до парламенту, щоб отримати інформацію про те, хто з нардепів VI скликання голосував за Харківські угоди 2010 року.

Про це він сказав в ході погоджувальної ради ВР, передає RegioNews.

СБУ вже прийшло з тим, щоб отримати інформацію, хто як голосував, з відповідними рішеннями суду. На щастя чи на жаль, народні депутати не несуть відповідальність за свої голосування. Індемнітет він залишається", - зазначив спікер.

Однак Разумков вважає, що ті, хто міг організовувати голосування і впливав на політиків, можуть бути притягнуті до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.

Нагадаємо, секретар РНБО Данілов заявив, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ. Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму.