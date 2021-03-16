Платні камери в СІЗО принесли Мін'юсту майже 2,8 мільйона

Всі гроші спрямували на ремонт безкоштовних камер

Всі гроші спрямували на ремонт безкоштовних камер

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві юстиції розповіли, скільки отримали грошей за використання платних камер з покращеними побутовими умовами у слідчих ізоляторах. Йдеться про 2 мільйони 795 тисяч гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомив Мін'юст у Facebook.

Так, за даними міністерства, усі кошти, зароблені в ході експериментального проєкту на платних камерах, спрямовують на ремонт безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

На початок березня цього року оновлено 39 безкоштовних камер на 280 місць.

Зазначається, що найбільше таких приміщень відремонтовано у ДУ "Київський слідчий ізолятор" - 11 камер на 138 місць.

Як повідомлялося, раніше Малюська показав камеру у Лук’янівському СІЗО за 100 тисяч. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери.