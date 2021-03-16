Платні камери в СІЗО принесли Мін'юсту майже 2,8 мільйона
Всі гроші спрямували на ремонт безкоштовних камер
Всі гроші спрямували на ремонт безкоштовних камер
У Міністерстві юстиції розповіли, скільки отримали грошей за використання платних камер з покращеними побутовими умовами у слідчих ізоляторах. Йдеться про 2 мільйони 795 тисяч гривень.
Як передає RegioNews, про це повідомив Мін'юст у Facebook.
Так, за даними міністерства, усі кошти, зароблені в ході експериментального проєкту на платних камерах, спрямовують на ремонт безкоштовних камер слідчих ізоляторів.
На початок березня цього року оновлено 39 безкоштовних камер на 280 місць.
Зазначається, що найбільше таких приміщень відремонтовано у ДУ "Київський слідчий ізолятор" - 11 камер на 138 місць.
Як повідомлялося, раніше Малюська показав камеру у Лук’янівському СІЗО за 100 тисяч. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій