13:59  17 березня
Кабмін погодив призначення заступників голів п'яти ОДА
10:39  17 березня
У Раді збирають підписи для позачергового засідання
08:11  17 березня
Бойовики за добу 9 раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
17 березня 2021, 11:57 15

Зеленський призначив ще одного заступника главі ОП Єрмаку

17 березня 2021, 11:57 15
Читайте также на русском языке
Ним став Ігор Брусило
Ним став Ігор Брусило
Фото: lb.ua
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський призначив ще одного заступника голови Офісу президента Андрію Єрмаку. Ним став Ігор Брусило.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, пише RegioNews.

"Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Відзначимо, на сайті президента вказано, що Брусило був завідувачем відділу головного департаменту Державного Протоколу і церемоніалу Адміністрації президента.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора підозрюють співробітника СБУ у викраденні людини та вимаганні 1,6 млн грн.

Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента заступник офіс

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вибори на трьох: як зняття Звіробій змінило ситуацію на 87-му окрузі
Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram