Зеленський призначив ще одного заступника главі ОП Єрмаку
Ним став Ігор Брусило
Ним став Ігор Брусило
Президент України Володимир Зеленський призначив ще одного заступника голови Офісу президента Андрію Єрмаку. Ним став Ігор Брусило.
Відповідний указ опубліковано на сайті президента, пише RegioNews.
"Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.
Відзначимо, на сайті президента вказано, що Брусило був завідувачем відділу головного департаменту Державного Протоколу і церемоніалу Адміністрації президента.
Нагадаємо, в Офісі генпрокурора підозрюють співробітника СБУ у викраденні людини та вимаганні 1,6 млн грн.
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