Зеленский назначил еще одного заместителя главе ОП Ермаку
Им стал Игорь Брусило
Им стал Игорь Брусило
Президент Украины Владимир Зеленский назначил еще одного заместителя главы Офиса президента Андрею Ермаку. Им стал Игорь Брусило.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента, пишет RegioNews.
"Назначить Брусила Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.
Отметим, на сайте президента указано, что Брусило был заведующим отделом главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации президента.
Напомним, в Офисе генпрокурора подозревают сотрудника СБУ в похищении человека и вымогательстве 1,6 млн грн.
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