Харьковские соглашения: Разумков сомневается в возможности привлечения к ответственности нардепов

Согласно закону, после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут юридической ответственности за голосование

Согласно закону, после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут юридической ответственности за голосование

Фото: из открытых источников

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что Служба безопасности Украины обратилась в парламент, чтобы получить информацию о том, кто из нардепов VI созыва голосовал за Харьковские соглашения в 2010 году.

Об этом он сказал в ходе согласительного совета ВР, передает RegioNews.

СБУ уже пришла с тем, чтобы получить информацию, кто как голосовал, с соответствующими решениями суда. К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования. Индемнитет он остается", - отметил спикер.

Однако Разумков считает, что те, кто мог организовывать голосование и влиял на политиков, могут быть привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Напомним, секретарь СНБО Данилов заявил, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения”, проверит СБУ. После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году российский флот остался в Крыму.