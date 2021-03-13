Доба в ООС: 14 порушень, загинув український військовослужбовець

Ще один воїн отримав бойове травмування

Ще один воїн отримав бойове травмування

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Катеринівка окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Південне збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок цього, один український воїн отримав бойове травмування. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого - задовільний", - зазначають у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу Старогнатівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски – ще й зі стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік населеного пункту Гнутове, загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї - з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника.

Поблизу населеного пункту Мар'їнка, бойовики здійснили обстріл позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям", - додають в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 13 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі населеного пункту Піски, стріляли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає.