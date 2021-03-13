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13 марта 2021, 13:14 3924

Глава фракции "слуг" Арахамия рассказал, сколько потратил на свою поездку на Мальдивы

13 марта 2021, 13:14 3924
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По его мнению, потраченная сумма даже не в пределах декларирования 
По его мнению, потраченная сумма даже не в пределах декларирования 
Фото: из открытых источников
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Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, рассказал о своей поездке на Мальдивы, а также о расходах на нее.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".

Потратил два дня, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить дочку, которой исполнилось 5 лет. И полтора дня, чтобы доехать назад домой”, - рассказал Арахамия.

Также он сообщил, сколько потратил на эту поездку.

"80 долларов на человека, чтобы жить. И я не помню, кажется, 650 долларов, чтобы доехать”, - отметил Давид Арахамия, добавив, что это даже не в пределах декларирования.

Как сообщалось, 7 марта в соцсетях появилось фото Арахамии с отдыха на Мальдивах. Фото - из одного из самых дорогих отелей.

Давид Арахамия Слуга народа море отдых депутаты

 
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