Глава фракции "слуг" Арахамия рассказал, сколько потратил на свою поездку на Мальдивы
По его мнению, потраченная сумма даже не в пределах декларирования
По его мнению, потраченная сумма даже не в пределах декларирования
Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, рассказал о своей поездке на Мальдивы, а также о расходах на нее.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".
Потратил два дня, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить дочку, которой исполнилось 5 лет. И полтора дня, чтобы доехать назад домой”, - рассказал Арахамия.
Также он сообщил, сколько потратил на эту поездку.
"80 долларов на человека, чтобы жить. И я не помню, кажется, 650 долларов, чтобы доехать”, - отметил Давид Арахамия, добавив, что это даже не в пределах декларирования.
Как сообщалось, 7 марта в соцсетях появилось фото Арахамии с отдыха на Мальдивах. Фото - из одного из самых дорогих отелей.
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