Глава фракции "слуг" Арахамия рассказал, сколько потратил на свою поездку на Мальдивы

По его мнению, потраченная сумма даже не в пределах декларирования

По его мнению, потраченная сумма даже не в пределах декларирования

Фото: из открытых источников

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, рассказал о своей поездке на Мальдивы, а также о расходах на нее.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".

Потратил два дня, чтобы туда доехать, полтора дня, чтобы поздравить дочку, которой исполнилось 5 лет. И полтора дня, чтобы доехать назад домой”, - рассказал Арахамия.

Также он сообщил, сколько потратил на эту поездку.



"80 долларов на человека, чтобы жить. И я не помню, кажется, 650 долларов, чтобы доехать”, - отметил Давид Арахамия, добавив, что это даже не в пределах декларирования.

Как сообщалось, 7 марта в соцсетях появилось фото Арахамии с отдыха на Мальдивах. Фото - из одного из самых дорогих отелей.