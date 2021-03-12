Ефективність COVID-вакцини NovaVax сягнула 96%: Україна вже домовилась про постачання
При важкому перебігу хвороби ефективність препарату склала 100%
При важкому перебігу хвороби ефективність препарату склала 100%
Дані третьої фази клінічних випробовувань вакцини NovaVax показали її ефективність у 96,4% проти початкового варіанту коронавірусу. На 86,3% вона ефективна проти британського штаму.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Так, у третій фазі випробовування вакцини взяли участь понад 15 тисяч учасників віком від 18 до 84 років, а 27% з них були старші за 65 років. Компанія виробник вакцини заявила, що якщо йдеться про важкий перебіг хвороби, препарат продемонстрував 100% ефективності.
Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував постачання в Україну вакцини від коронавірусу NovaVax. Компанія надасть країні 10 млн доз вакцин.
Нагадаємо, у столиці розпочався онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу.
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