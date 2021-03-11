12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
18:17  11 березня
РНБО на наступному засіданні розгляне санкції проти фізичних осіб - Данілов
18:33  11 березня
На Донбасі бойовики двічі обстрілювали позиції ЗСУ, втрат немає - штаб
UA | RU
UA | RU
11 березня 2021, 21:28 120

У Львові вирішили не переводити школи на дистанційне навчання

11 березня 2021, 21:28 120
Читайте также на русском языке
Таке право залишили за керівниками шкіл та навчальних закладів
Таке право залишили за керівниками шкіл та навчальних закладів
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львові штаб протидії поширенню COVID-19 прийняв рішення поки що не переводити школи міста на дистанційне навчання.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Маємо рішення штабу протидії поширення COVID-19 щодо навчального процесу у Львові. У п’ятницю (12 березня) та понеділок (15 березня) усі школи Львова точно працюватимуть у звичному режимі. Продовжуємо моніторити ситуацію”, - написав Садовий.

Він додав, що зараз уроки у школах відвідують 80% учнів, і це не дає підстав для переведення навчальних закладів на дистанційну форму.

Кожен керівник школи має можливість самостійно ухвалювати рішення про перехід на дистанційне навчання, якщо є така необхідність. Велика відповідальність сьогодні є саме на батьках. Маємо слідкувати за станом здоров’я наших дітей. Якщо бачите найменші симптоми, повідомте про це свого сімейного лікаря та керівника класу”, - зазначив мер.

Нагадаємо, у Львові з'явилася комісія для підготовки COVID-госпіталів.

коронавірус Львів школи горсовет навчання Андрій Садовий

У Тернопільській області посилюються карантинні обмеження - ОДА
11 березня 2021, 20:32
У Львові впав з мосту чоловік: він загинув
11 березня 2021, 18:23
У Львові з'явилася комісія для підготовки COVID-госпіталів
11 березня 2021, 15:46
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Віктор Таран
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram