У Львові вирішили не переводити школи на дистанційне навчання

Таке право залишили за керівниками шкіл та навчальних закладів

Таке право залишили за керівниками шкіл та навчальних закладів

Фото: із відкритих джерел

У Львові штаб протидії поширенню COVID-19 прийняв рішення поки що не переводити школи міста на дистанційне навчання.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Маємо рішення штабу протидії поширення COVID-19 щодо навчального процесу у Львові. У п’ятницю (12 березня) та понеділок (15 березня) усі школи Львова точно працюватимуть у звичному режимі. Продовжуємо моніторити ситуацію”, - написав Садовий.

Він додав, що зараз уроки у школах відвідують 80% учнів, і це не дає підстав для переведення навчальних закладів на дистанційну форму.

Кожен керівник школи має можливість самостійно ухвалювати рішення про перехід на дистанційне навчання, якщо є така необхідність. Велика відповідальність сьогодні є саме на батьках. Маємо слідкувати за станом здоров’я наших дітей. Якщо бачите найменші симптоми, повідомте про це свого сімейного лікаря та керівника класу”, - зазначив мер.

Нагадаємо, у Львові з'явилася комісія для підготовки COVID-госпіталів.