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11 березня 2021, 18:23 15

У Львові впав з мосту чоловік: він загинув

11 березня 2021, 18:23 15
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У цього не було при собі документів
У цього не було при собі документів
Рixabay
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У Львові на вулиці Шафарика чоловік впав з мосту та загинув.

Про це пише місцеве видання Varta1 з посиланням на прес-секретаря поліції Львівської області Світлану Добровольську, інформує RegioNews.

"Виїжджала слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на експертизу, встановлюється особа загиблого чоловіка та всі обставини. Чоловіку приблизно 40-50 років", - зазначила вона.

Як пише lviv.znaj.ua, інцидент трапився на мосту через парк "Погулянка".

У чоловіка не було при собі документів.

Нагадаємо, на Закарпатті вкоротила собі віку 13-річна дівчина.

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