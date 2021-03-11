У Львові впав з мосту чоловік: він загинув

У цього не було при собі документів

У цього не було при собі документів

Рixabay

У Львові на вулиці Шафарика чоловік впав з мосту та загинув.

Про це пише місцеве видання Varta1 з посиланням на прес-секретаря поліції Львівської області Світлану Добровольську, інформує RegioNews. "Виїжджала слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на експертизу, встановлюється особа загиблого чоловіка та всі обставини. Чоловіку приблизно 40-50 років", - зазначила вона. Як пише lviv.znaj.ua, інцидент трапився на мосту через парк "Погулянка". У чоловіка не було при собі документів. Нагадаємо, на Закарпатті вкоротила собі віку 13-річна дівчина.

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