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На Донбассе боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, потерь нет - штаб
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11 марта 2021, 18:33 8

На Донбассе боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, потерь нет - штаб

11 марта 2021, 18:33 8
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Враг стрелял из автоматических станковых гранатометов
Враг стрелял из автоматических станковых гранатометов
Фото: из открытых источников
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11 марта, в течение суток оккупационные войска, игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, дважды обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Боевики нарушили режим прекращения огня, обстреливая наши позиции из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - рассказали в штабе ООС.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских воинов нет, на других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - говорится в сообщении.

В штабе ООС также рассказали, что за сутки саперы на Донбассе разминировали почти 5.5 гектаров территории и передали на уничтожение 127 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки боевики в зоне операции Объединенных сил четыре раза нарушали режим прекращения огня.

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