На Одещині судили сирійця, який організував масштабне виробництво підроблених парфумів

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Суд на Одещині виніс вирок організатору злочинної групи, члени якої налагодили масштабне виробництво підробних парфумів відомих брендів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

Організатором незаконного бізнесу є уродженець Сирії. За даними слідства, чоловік залучив до незаконної діяльності кількох спільників, в тому числі громадян України.

Продавали підроблені парфуми по всій території України оптовими партіями та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку "7 кілометр". Загальна вартість арештованого майна – понад 115 млн грн.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади директора на строк 1 рік без конфіскації майна. Водночас він був звільнений від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням 2 роки.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили жителя Одеси, який налагодив нелегальне виробництво кави в антисанітарних умовах. З незаконного обігу вилучили 684 кг продукції на понад 1,5 млн грн.