Голова МЗС Словаччини вибачився за жарт прем'єра про "обіцяне Закарпаття"

Корчок вже поспілкувався з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою

Корчок вже поспілкувався з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою

Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився перед Україною за невдалий жарт совацького прем'єра Ігора Матовича щодо обіцянки віддати Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Про це Іван Корчок написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - повідомив Корчок.

Нагадаємо, між Україною та Словаччиною спалахнув дипломатичний скандал. Словацький прем'єр Ігор Матович "пожартував", що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Супутник V". Україна ж тепер чекає на офіційне вибачення через цей "жарт".