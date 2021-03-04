Голова МЗС Словаччини вибачився за жарт прем'єра про "обіцяне Закарпаття"
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився перед Україною за невдалий жарт совацького прем'єра Ігора Матовича щодо обіцянки віддати Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Супутник V".
Про це Іван Корчок написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - повідомив Корчок.
Нагадаємо, між Україною та Словаччиною спалахнув дипломатичний скандал. Словацький прем'єр Ігор Матович "пожартував", що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Супутник V". Україна ж тепер чекає на офіційне вибачення через цей "жарт".