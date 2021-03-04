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04 березня 2021, 10:41 239

Голова МЗС Словаччини вибачився за жарт прем'єра про "обіцяне Закарпаття"

04 березня 2021, 10:41 239
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Корчок вже поспілкувався з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою
Корчок вже поспілкувався з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою
Фото: з відкритих джерел
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Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився перед Україною за невдалий жарт совацького прем'єра Ігора Матовича щодо обіцянки віддати Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Про це Іван Корчок написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - повідомив Корчок.

Нагадаємо, між Україною та Словаччиною спалахнув дипломатичний скандал. Словацький прем'єр Ігор Матович "пожартував", що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Супутник V". Україна ж тепер чекає на офіційне вибачення через цей "жарт".

МЗС вакцинація РФ Закарпаття міністр

 
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