У Раді хочуть ввести кримінальне покарання за брехню в декларації
Комітет Верховної Ради з питань правової діяльності підтримав прийняття законопроекту президента про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо кримінального покарання за внесення недостовірних відомостей в декларацію.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Комітету сьогодні, 3 березня, передає RegioNews з посиланням на "Еспрессо".
Таке рішення підтримали 15 нардепів, 2 — утрималися.
Зеленський пропонує змінити статтю 366-2 КК (декларування недостовірної інформації).
Пропонується збільшити штрафи для тих, хто не подав декларацію, або збрехав в ній. Крім того, президент пропонує карати позбавленням волі і тих, хто забув подати декларацію. Зараз за неподання декларації карають штрафом або громадськими роботами.
Зокрема, одним з покарань за умисне внесення недостовірних відомостей в декларації може стати "обмеження свободи на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю — на термін до 3 років" або штраф.
За умисне неподання декларації також пропонують карати штрафом або "позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років".
Нагадаємо, реєстр корупціонерів за місяць поповнився майже на пів тисячі осіб.