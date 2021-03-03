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03 березня 2021, 18:24 44

У Раді хочуть ввести кримінальне покарання за брехню в декларації

03 березня 2021, 18:24 44
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Зараз за неподання декларації карають штрафом або громадськими роботами
Зараз за неподання декларації карають штрафом або громадськими роботами
Фото з відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань правової діяльності підтримав прийняття законопроекту президента про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо кримінального покарання за внесення недостовірних відомостей в декларацію.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Комітету сьогодні, 3 березня, передає RegioNews з посиланням на "Еспрессо".

Таке рішення підтримали 15 нардепів, 2 — утрималися.

Зеленський пропонує змінити статтю 366-2 КК (декларування недостовірної інформації).

Пропонується збільшити штрафи для тих, хто не подав декларацію, або збрехав в ній. Крім того, президент пропонує карати позбавленням волі і тих, хто забув подати декларацію. Зараз за неподання декларації карають штрафом або громадськими роботами.

Зокрема, одним з покарань за умисне внесення недостовірних відомостей в декларації може стати "обмеження свободи на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю — на термін до 3 років" або штраф.

За умисне неподання декларації також пропонують карати штрафом або "позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років".

Нагадаємо, реєстр корупціонерів за місяць поповнився майже на пів тисячі осіб.

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