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02 березня 2021, 11:59 19

Аваков розповів, за яких умов піде у відставку

02 березня 2021, 11:59 19
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Зеленський та міністр зустрічаються "кілька разів на тиждень"
Зеленський та міністр зустрічаються "кілька разів на тиждень"
Фото: Reuters
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запевнив, що пішов би у відставку, якби рішення президента Зеленського були б несумісні з його внутрішнім світом. Міністр часто веде дискусії з президентом з тих чи інших питань, і щодо більшості важливих рішень їхні думки збігаються.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає RegioNews.

Аваков часто веде дискусії з президентом з тих чи інших питань.

Я не можу сказати, що я готовий підтримати всі рішення, які він ухвалює... Але у всіх головних рішеннях, які ухвалює Зеленський, - мені це підходить, тому що якби він ухвалював рішення, які несумісні з моїм внутрішнім світом, я б сказав: "Вибачте, я пішов у відставку". А ті деталі, про які ми сперечаємося або які породжують дискусії, а потім він ухвалює рішення, - це допустима процедура плюралізму", - зазначив Аваков.

За словами Авакова, із Зеленським він зустрічається "напевно, кілька разів на тиждень".

Нагадаємо, Аваков очолює МВС із лютого 2014 року. За цей час він попрацював із чотирма прем'єр-міністрами.

Раніше повідомлялось, що Аваков висловився про прем'єрські амбіції.

Володимир Зеленський Арсен Аваков міністр МВС президент

 
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