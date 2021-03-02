Аваков розповів, за яких умов піде у відставку
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запевнив, що пішов би у відставку, якби рішення президента Зеленського були б несумісні з його внутрішнім світом. Міністр часто веде дискусії з президентом з тих чи інших питань, і щодо більшості важливих рішень їхні думки збігаються.
Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає RegioNews.
Аваков часто веде дискусії з президентом з тих чи інших питань.
Я не можу сказати, що я готовий підтримати всі рішення, які він ухвалює... Але у всіх головних рішеннях, які ухвалює Зеленський, - мені це підходить, тому що якби він ухвалював рішення, які несумісні з моїм внутрішнім світом, я б сказав: "Вибачте, я пішов у відставку". А ті деталі, про які ми сперечаємося або які породжують дискусії, а потім він ухвалює рішення, - це допустима процедура плюралізму", - зазначив Аваков.
За словами Авакова, із Зеленським він зустрічається "напевно, кілька разів на тиждень".
Нагадаємо, Аваков очолює МВС із лютого 2014 року. За цей час він попрацював із чотирма прем'єр-міністрами.
Раніше повідомлялось, що Аваков висловився про прем'єрські амбіції.