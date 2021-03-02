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02 марта 2021, 11:59 12

Аваков рассказал, при каких условиях пойдет в отставку

02 марта 2021, 11:59 12
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Зеленский и министр встречаются "несколько раз в неделю"
Зеленский и министр встречаются "несколько раз в неделю"
Фото: Reuters
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что ушел бы в отставку, если бы решение президента Зеленского были бы несовместимы с его внутренним миром. Министр часто ведет дискуссии с президентом по тем или иным вопросам, и по большинству важных решений их мнения совпадают.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает RegioNews.

Аваков часто ведет дискуссии с президентом по тем или иным вопросам.

Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает... Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, – мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку". А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а потом он принимает решение, – это допустимая процедура плюрализма", - отметил Аваков.

По словам Авакова, с Зеленским он встречается "наверное, несколько раз в неделю".

Напомним, Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. За это время он поработал с четырьмя премьер-министрами.

Ранее сообщалось, что Аваков высказался о премьерских амбициях.

Владимир Зеленский Арсен Аваков министр МВД президент

 
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