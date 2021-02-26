У Сумській облраді сьогодні відбулася бійка

Але билися не депутати

Але билися не депутати

Фото: скріншот відео RavlovskyNews

В Сумах на засіданні обласної ради сталася штовханина. Сутичка сталася між представниками правих сил та людиною, яка мала при собі посвідчення ВО “Журналісти проти корупції”.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СТС.

Як видно на кадрах, з'ясування стосунків за допомогою кулаків і стусанів проходило під час обговорення одного з питань порядку денного. У залі близько проходу зібралися люди. Спалахнула суперечка, яка переросла в бійку.

Правоохоронці робили спроби розділити протиборчі сторони, але їм цього не вдалося.

Штовханина відбувалася на фоні виступу депутата на трибуні залу засідань.

Як стало відомо телеканалу СТС з власних джерел, сутичка сталася між представниками правих сил та людиною, яка мала при собі посвідчення ВО "Журналісти проти корупції”.

А безпосередньою причиною стала проросійська позиція у матеріалах останнього. Представники правих сил спочатку попросили "медійника” вийти з сесійної зали, а коли він відмовився це зробити, почалася штовханина, яку й зафільмували на відео.

У пресслужбі поліції Сумській області про сьогоднішній інцидент в залі засідань облради нічого не говориться.

Як повідомлялося, 11 лютого у міськраді на Сумщині під час сесії сталася бійка із застосуванням сльозогінного газу. Один із працівників охорони міськради потрапив до лікарні.