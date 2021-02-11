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11 лютого 2021, 19:57 5

Травми та сльозогінний газ: у міськраді на Сумщині під час сесії сталася бійка

11 лютого 2021, 19:57 5
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Один із працівників охорони міськради потрапив до лікарні
Один із працівників охорони міськради потрапив до лікарні
Фото: скріншот відео
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Сьогодні, 11 лютого у Тростянецькій міській раді Сумської області сталася бійка за участі заступника голови Охтирської районної ради та працівників охорони із застосуванням сльозогінного газу.

Про це повідомляє видання Sumy.today, передає RegioNews.

Відомо, що заступник голови Охтирської районної ради Валерій Партала разом із групою осіб намагався потрапити на сесію міської ради, яка проводилася в закритому режимі.

На вході в будівлю виник конфлікт із співробітниками громадського формування "Січ”, яке здійснює охорону будівлі. Охоронці заявили, що сесія через карантин буде проводитися у закритому режимі без сторонніх осіб.

Повідомляється, що заступник голови Охтирської райради завдав кілька ударів в обличчя одному із співробітників охорони, після чого виникла бійка із застосуванням сльозогінного газу. У ситуацію втрутилися співробітники поліції.

Внаслідок конфлікту один із охоронців із закритою черепно-мозковою травмою потрапив до лікарні, ще одна особа отримала опіки очей.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції Сумщини, за фактом бійки відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Нагадаємо, раніше у Червонограді на Львівщині побилися два депутати міської ради. Під час сесії депутати чубилися та вживали нецензурну лексику.

Сумська область бійка депутати горсовет поліція

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