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26 февраля 2021, 18:30 113

В Сумском облсовете сегодня произошла драка

26 февраля 2021, 18:30 113
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Но дрались не депутаты
Но дрались не депутаты
Фото: скриншот видео RavlovskyNews
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В Сумах на заседании областного совета произошла потасовка. Стычка произошла между представителями правых сил и человеком, который имел при себе удостоверение ВО “Журналисты против коррупции”.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СТС.

Как видно на кадрах, выяснение отношений с помощью кулаков и пинков проходило во время обсуждения одного из вопросов повестки дня. В зале около прохода собрались люди. Вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

Правоохранители предпринимали попытки разделить противоборствующие стороны, но им этого не удалось.

Толкотня происходила на фоне выступления депутата на трибуне зала заседаний.

Как стало известно телеканалу СТС из собственных источников, стычка произошла между представителями правых сил и человеком, который имел при себе удостоверение ВО "Журналисты против коррупции”.

А непосредственной причиной стала пророссийская позиция в материалах последнего. Представители правых сил сначала попросили "медийщика” выйти из сессионного зала, а когда он отказался это сделать, началась толкотня, которую и сняли на видео.

В пресс-службе полиции Сумской области о сегодняшнем инциденте в зале заседаний облсовета ничего не говорится.

Как сообщалось, 11 февраля в горсовете на Сумщине во время сессии произошла драка с применением слезоточивого газа. Один из работников охраны горсовета попал в больницу.

драка Сумы облсовет сессия правоохранители

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