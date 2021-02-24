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24 февраля 2021, 18:20 33

Кабмин расширил услугу "еМалятко" детей с оккупированных территорий

24 февраля 2021, 18:20 33
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Там добавили, что это позволит гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать ребенка
Там добавили, что это позволит гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать ребенка
Фото из открытых источников
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Кабинет Министров внес изменения в Порядок предоставления комплексной услуги "еМалятко": теперь ее смогут получать и жители временно оккупированных территорий.

Такое решение было принято на заседании Кабмина, пишет RegioNews.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "планируется обеспечить жителей временно оккупированных территорий возможностью пользования услугой "еМалятко".

"Этот сервис доказал свою эффективность - почти каждая вторая украинская семья при рождении ребенка пользуется электронной услугой, ведь это девять государственных услуг в одном электронном окне", - объяснил премьер.

По его мнению, это позволит гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, удобно и просто зарегистрировать ребенка.

Реализация проекта позволяет осуществлять государственную регистрацию рождения ребенка, родившегося на временно оккупированных территориях на основании электронного экземпляра судебного решения об установлении факта рождения ребенка путем информационного взаимодействия Единого государственного реестра судебных решений и Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дия", говорится в пояснительной записке.

Принятие изменений будет способствовать увеличению количества граждан Украины с временно оккупированных территорий, которые будут оформлять свидетельство о рождении ребенка государственного образца, что будет способствовать реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, правительство отложило начало дополнительных выплат пенсионерам.

Кабмин Донбасс Украина премьер правительство

 
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