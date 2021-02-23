У Зеленського пояснили, чому він пригрозив Раді розпуском
В ОП кажуть, що Зеленський хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно
В ОП кажуть, що Зеленський хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно
В Офісі президента пояснили, чому президент України Володимир Зеленський пригрозив Верховній Раді розпуском. За його словами, Зеленський хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна, пише RegioNews.
"Володимир Олександрович хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно. І слідував важливим домовленостями в рамках правлячої партії. Розпуск парламенту - це один з можливих інструментів виправлення ситуації, якщо починається криза неприйняття рішень", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський пригрозив "слугам народу" розпуском парламенту.
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