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У Зеленського пояснили, чому він пригрозив Раді розпуском
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23 лютого 2021, 11:55 20

У Зеленського пояснили, чому він пригрозив Раді розпуском

23 лютого 2021, 11:55 20
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В ОП кажуть, що Зеленський хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно
В ОП кажуть, що Зеленський хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно
Фото: РБК-Україна
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В Офісі президента пояснили, чому президент України Володимир Зеленський пригрозив Верховній Раді розпуском. За його словами, Зеленський хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна, пише RegioNews.

"Володимир Олександрович хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно. І слідував важливим домовленостями в рамках правлячої партії. Розпуск парламенту - це один з можливих інструментів виправлення ситуації, якщо починається криза неприйняття рішень", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський пригрозив "слугам народу" розпуском парламенту.

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