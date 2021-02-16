Венедіктова обіцяє, що вирок щодо розстрілів на Майдані буде до кінця року
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про результати розслідування справ Майдану. Так, за процесуального керівництва прокурорів повідомлено про підозру 42 особам - це втричі більше, ніж у 2019 році. Серед них 24 працівники органів внутрішніх справ, троє прокурорів, п'ять суддів, десять цивільних осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Серед перспектив на цей рік - завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року. З огляду на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021", - повідомила Венедіктова.
За її словами, в планах - початок заочних судових процесів стосовно колишнього керівництва держави за події 18-20 лютого 2014 року, а також щодо членів злочинної організації так званих "тітушок”.
Також Венедіктова закликає народних депутатів підтримати законопроєкт №2164 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального попереднього розслідування.
Раніше повідомлялось, що у Раді хочуть заслухати звіт Венедіктової щодо "справ Майдану".