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16 лютого 2021, 12:31 45

Венедіктова обіцяє, що вирок щодо розстрілів на Майдані буде до кінця року

16 лютого 2021, 12:31 45
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У 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам
У 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам
Фото: з відкритих джерел
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про результати розслідування справ Майдану. Так, за процесуального керівництва прокурорів повідомлено про підозру 42 особам - це втричі більше, ніж у 2019 році. Серед них 24 працівники органів внутрішніх справ, троє прокурорів, п'ять суддів, десять цивільних осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Серед перспектив на цей рік - завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року. З огляду на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021", - повідомила Венедіктова.

За її словами, в планах - початок заочних судових процесів стосовно колишнього керівництва держави за події 18-20 лютого 2014 року, а також щодо членів злочинної організації так званих "тітушок”.

Також Венедіктова закликає народних депутатів підтримати законопроєкт №2164 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального попереднього розслідування.

Раніше повідомлялось, що у Раді хочуть заслухати звіт Венедіктової щодо "справ Майдану".

Офіс генпрокурора прокуратура кримінальна справа справи Майдану Ірина Венедіктова

 
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