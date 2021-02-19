Заради Вітренка хочуть зібрати ще одне засідання Ради - Гончаренко

Засідання ВР планується на вівторок, 23 лютого

Засідання ВР планується на вівторок, 23 лютого

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що у провладній фракції “Слуга народу” збираються провести 23 лютого позачергову сесію Верховної Ради заради голосування кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це народний депутат повідомив на своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

У вівторок 23 лютого Слуги хочуть провести позачергову сесію, щоб відкрити дорогу для третього голосування по призначенню Вітренка в Кабмін", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, кандидатуру Вітренко вже двічі виносили на голосування парламенту, однак депутати обидва рази не підтримали його призначення міністром. Також у Зеленського не виключають призначення Вітренка міністром з третього разу.

Раніше повідомлялось, що голосів за Вітренка навіть менше, ніж на минулому голосуванні.