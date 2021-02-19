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19 лютого 2021, 12:46 175

Заради Вітренка хочуть зібрати ще одне засідання Ради - Гончаренко

19 лютого 2021, 12:46 175
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Засідання ВР планується на вівторок, 23 лютого
Засідання ВР планується на вівторок, 23 лютого
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що у провладній фракції “Слуга народу” збираються провести 23 лютого позачергову сесію Верховної Ради заради голосування кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це народний депутат повідомив на своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

У вівторок 23 лютого Слуги хочуть провести позачергову сесію, щоб відкрити дорогу для третього голосування по призначенню Вітренка в Кабмін", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, кандидатуру Вітренко вже двічі виносили на голосування парламенту, однак депутати обидва рази не підтримали його призначення міністром. Також у Зеленського не виключають призначення Вітренка міністром з третього разу.

Раніше повідомлялось, що голосів за Вітренка навіть менше, ніж на минулому голосуванні.

ВР Юрій Вітренко голосування Європейська солідарність Олексій Гончаренко

 
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