Ради Витренко хотят собрать еще одно заседание Рады - Гончаренко
Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что в провластной фракции “Слуга народа” собираются провести 23 февраля внеочередную сессию Верховной Рады ради голосования кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.
Об этом народный депутат сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Во вторник, 23 февраля Слуги хотят провести внеочередную сессию, чтобы открыть дорогу для третьего голосования по назначению Витренко в Кабмин", - написал Гончаренко.
Напомним, кандидатуру Витренко уже дважды выносили на голосование парламента, однако депутаты оба раза не поддержали его назначения министром. Также у Зеленского не исключают назначения Витренко министром с третьего раза.
Ранее сообщалось, что голосов за Витренко даже меньше, чем на прошлом голосовании.