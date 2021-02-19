Ради Витренко хотят собрать еще одно заседание Рады - Гончаренко

Заседание ВР планируется на вторник, 23 февраля

Заседание ВР планируется на вторник, 23 февраля

Фото: из открытых источников

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что в провластной фракции “Слуга народа” собираются провести 23 февраля внеочередную сессию Верховной Рады ради голосования кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом народный депутат сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Во вторник, 23 февраля Слуги хотят провести внеочередную сессию, чтобы открыть дорогу для третьего голосования по назначению Витренко в Кабмин", - написал Гончаренко.

Напомним, кандидатуру Витренко уже дважды выносили на голосование парламента, однако депутаты оба раза не поддержали его назначения министром. Также у Зеленского не исключают назначения Витренко министром с третьего раза.

Ранее сообщалось, что голосов за Витренко даже меньше, чем на прошлом голосовании.