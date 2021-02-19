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19 февраля 2021, 12:46 186

Ради Витренко хотят собрать еще одно заседание Рады - Гончаренко

19 февраля 2021, 12:46 186
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Заседание ВР планируется на вторник, 23 февраля
Заседание ВР планируется на вторник, 23 февраля
Фото: из открытых источников
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Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что в провластной фракции “Слуга народа” собираются провести 23 февраля внеочередную сессию Верховной Рады ради голосования кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом народный депутат сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Во вторник, 23 февраля Слуги хотят провести внеочередную сессию, чтобы открыть дорогу для третьего голосования по назначению Витренко в Кабмин", - написал Гончаренко.

Напомним, кандидатуру Витренко уже дважды выносили на голосование парламента, однако депутаты оба раза не поддержали его назначения министром. Также у Зеленского не исключают назначения Витренко министром с третьего раза.

Ранее сообщалось, что голосов за Витренко даже меньше, чем на прошлом голосовании.

ВР Юрий Витренко голосование Европейская солидарность Алексей Гончаренко

 
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