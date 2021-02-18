Депутата Київради Богатова, який влаштував бійку зі стендапером виключили з "Голосу"

Богатов відмовився добровільно складати депутатський мандат

Богатов відмовився добровільно складати депутатський мандат

Фото: з відкритих джерел

Фракція "Голос" у Київській міській раді ухвалила рішення виключити зі свого складу депутата Костянтина Богатова, який днями побився на концерті зі стендапером Владом Капицею.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову фракції у КМР Григорія Маленко.

У Політраді партії приголомшені публічним конфліктом між депутатом фракції "Голос" Богатовим та стендапером Капицею, який мав місце в Арт-центрі "Братислава" 14 лютого.

"Зі смутком ми констатуємо, що така поведінка не відповідає цінностям демократичної європейської партії, якою є "Голос". Ми переконані, що різні смаки і культурні уподобання не можуть бути приводом для сварок і стусанів. За результатами бесід із Костянтином Богатовим ми знайшли рішення, яке буде справедливим. Цей депутат більше не буде одним з облич команди "Голос" у Києві", - зазначив він.

Окрім того, зазначається, що Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому фракція запустить процедуру імперативного мандату.

Нагадаємо, раніше між депутатом Київської міської ради від партії "Голос" Костянтином Богатовим та стендапером Владом Капицею сталася бійка, через те, що депутату не сподобались нецензурні слова у виступі коміка.