08:59  18 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев
09:46  18 февраля
Под парламентом митингуют "евробляхеры": хотят упрощения растаможивания автомобилей
08:11  18 февраля
На Донбассе снова стреляли: в ход шли минометы, гранатометы и оружие снайперская
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2021, 08:41 187

Депутата Киевсовета Богатова, который устроил драку со стендапером исключили из "Голоса"

18 февраля 2021, 08:41 187
Читайте також українською мовою
Богатов отказался добровольно сдавать депутатский мандат
Богатов отказался добровольно сдавать депутатский мандат
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Фракция "Голос" в Киевском городском совете приняла решение исключить из своего состава депутата Константина Богатова, который на днях подрался на концерте со стендапером Владом Капицей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу фракции в Киевском горсовете Григория Маленко.

В Политсовете партии потрясены публичным конфликтом между депутатом фракции "Голос" Богатовым и стендапером Капицею, который имел место в Арт-центре "Братислава" 14 февраля.

"С сожалением мы констатируем, что такое поведение не соответствует ценностям демократической европейской партии, которой является "Голос". Мы убеждены, что разные вкусы и культурные предпочтения не могут быть поводом для ссор и пинков. По результатам бесед с Константином Богатовым мы нашли решение, которое будет справедливым. Этот депутат больше не будет одним из лиц команды "Голос" в Киеве", - отметил он.

Кроме того, отмечается, что Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому фракция запустит процедуру императивного мандата.

Напомним, ранее между депутатом Киевского городского совета от партии "Голос" Константином Богатовым и стендапером Владом Капицей произошла драка, из-за того, что депутату не понравились нецензурные слова в выступлении комика.

Киев партия Голос фракция исключение

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ужгородская пастораль: как Андриив оттачивает "идеальную власть" из неидеальных депутатов
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua