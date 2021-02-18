Депутата Киевсовета Богатова, который устроил драку со стендапером исключили из "Голоса"

Богатов отказался добровольно сдавать депутатский мандат

Богатов отказался добровольно сдавать депутатский мандат

Фото: из открытых источников

Фракция "Голос" в Киевском городском совете приняла решение исключить из своего состава депутата Константина Богатова, который на днях подрался на концерте со стендапером Владом Капицей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу фракции в Киевском горсовете Григория Маленко.

В Политсовете партии потрясены публичным конфликтом между депутатом фракции "Голос" Богатовым и стендапером Капицею, который имел место в Арт-центре "Братислава" 14 февраля.

"С сожалением мы констатируем, что такое поведение не соответствует ценностям демократической европейской партии, которой является "Голос". Мы убеждены, что разные вкусы и культурные предпочтения не могут быть поводом для ссор и пинков. По результатам бесед с Константином Богатовым мы нашли решение, которое будет справедливым. Этот депутат больше не будет одним из лиц команды "Голос" в Киеве", - отметил он.

Кроме того, отмечается, что Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому фракция запустит процедуру императивного мандата.

Напомним, ранее между депутатом Киевского городского совета от партии "Голос" Константином Богатовым и стендапером Владом Капицей произошла драка, из-за того, что депутату не понравились нецензурные слова в выступлении комика.