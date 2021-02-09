У Краматорську горів гуртожиток, загинула жінка
Рятувальникам вдалось евакуювати 43 мешканців
Рятувальникам вдалось евакуювати 43 мешканців
Вчора ввечері в одному із гуртожитків Краматорська (Донецька область) сталася пожежа. У результаті загинула жінка, однак рятувальникам вдалось евакуювати 43 мешканців.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляється, пожежа у п'ятиповерховому гуртожитку, який знаходиться на вулиці Академічна, сталася близько 21:30. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння сталось на 4-му поверсі. Після цього розпочалась евакуація мешканців.
Вогнеборці локалізували пожежу о 21:41, а ліквідована вона була о 21:58. Під час гасіння була знайдена загибла жінка 1952 року народження.
Нагадаємо, 8 лютого у Харкові горіла багатоповерхівка: людей евакуювали, є жертви.
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