Глава МОЗ Степанов розповів, якою вакциною від коронавірусу він готовий зробити щеплення

Степанов також нагадав, що в Україні будуть використовуватися три-чотири вакцини від коронавирусу

Степанов також нагадав, що в Україні будуть використовуватися три-чотири вакцини від коронавирусу

Фото: МОЗ

Як передає RegioNews з посиланням на УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з Європейською бізнес асоціацією.

"Будь-якою вакциною, яка буде зареєстрована на території України... Будь-яка вакцина, зареєстрована на території України, безпечна і ефективна для використання", - сказав він.

Степанов також нагадав, що в Україні будуть використовуватися три-чотири вакцини від коронавірусу.

Раніше Степанов заявив, що вакцинацію від COVID-19 планують розпочати одразу після 15 лютого.