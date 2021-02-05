Глава МОЗ Степанов розповів, якою вакциною від коронавірусу він готовий зробити щеплення
Степанов також нагадав, що в Україні будуть використовуватися три-чотири вакцини від коронавирусу
Степанов також нагадав, що в Україні будуть використовуватися три-чотири вакцини від коронавирусу
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, якою вакциною від COVID-19 він готовий зробити щеплення.
Як передає RegioNews з посиланням на УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з Європейською бізнес асоціацією.
"Будь-якою вакциною, яка буде зареєстрована на території України... Будь-яка вакцина, зареєстрована на території України, безпечна і ефективна для використання", - сказав він.
Степанов також нагадав, що в Україні будуть використовуватися три-чотири вакцини від коронавірусу.
Раніше Степанов заявив, що вакцинацію від COVID-19 планують розпочати одразу після 15 лютого.
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