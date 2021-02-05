Глава Минздрава Степанов рассказал, какой вакциной от коронавируса он готов сделать прививку

Степанов также напомнил, что в Украине будут использоваться три-четыре вакцины от коронавирусной болезни

Степанов также напомнил, что в Украине будут использоваться три-четыре вакцины от коронавирусной болезни

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какой вакциной от COVID-19 он готов сделать прививку.

Как передает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время встречи с Европейской бизнес ассоциацией.

"Любой вакциной, которая будет зарегистрирована на территории Украины... Любая вакцина, зарегистрированная на территории Украины, безопасна и эффективна для использования", - сказал он.

Степанов также напомнил, что в Украине будут использоваться три-четыре вакцины от коронавирусной болезни.

Ранее Степанов заявил, что вакцинацию от COVID-19 планируют начать сразу после 15 февраля.