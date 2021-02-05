Глава Минздрава Степанов рассказал, какой вакциной от коронавируса он готов сделать прививку
Степанов также напомнил, что в Украине будут использоваться три-четыре вакцины от коронавирусной болезни
Степанов также напомнил, что в Украине будут использоваться три-четыре вакцины от коронавирусной болезни
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какой вакциной от COVID-19 он готов сделать прививку.
Как передает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время встречи с Европейской бизнес ассоциацией.
"Любой вакциной, которая будет зарегистрирована на территории Украины... Любая вакцина, зарегистрированная на территории Украины, безопасна и эффективна для использования", - сказал он.
Степанов также напомнил, что в Украине будут использоваться три-четыре вакцины от коронавирусной болезни.
Ранее Степанов заявил, что вакцинацию от COVID-19 планируют начать сразу после 15 февраля.
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