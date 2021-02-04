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ООС: бойовики обстріляли позиції українських військових із гранатометів
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04 лютого 2021, 08:11 184

ООС: бойовики обстріляли позиції українських військових із гранатометів

04 лютого 2021, 08:11 184
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Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано 
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано 
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 3 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалась тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Бойових втрат серед українських захисників не було", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 4 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

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