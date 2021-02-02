"Эпицентр" в Первомайске продолжают тушить почти 200 пожарных
Почти 200 спасателей и пожарных продолжают тушить масштабный пожар в строительном гипермаркете "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По состоянию на 16:20 наблюдаются отдельные локальные очаги горения внутри здания. Ликвидация пожара продолжается. В 14:20 пожар локализован на площади около 4 тыс. кв. м (общая площадь около 5,5 тыс. кв. м)", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 191 человек и 35 единиц техники, из них от ГСЧС 125 человек и 21 единица техники.
Напомним, 2 февраля в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".
Позже в Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр", второй человек убежал.
Позже в полиции сообщили, что "Эпицентр" в Первомайске поджег мужчина с ножом и топором. В результате нападения пострадали двое охранников гипермаркета, их доставили в больницу.