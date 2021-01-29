В Україні хочуть відкрити інформацію про зарплати в держкомпаніях

Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді

Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді

Фото з відкритих джерел

В Україні планують відкрити інформацію про зарплати в державних компаніях. Верховна рада ухвалила за основу відповідний законопроект №3952.

Як пише RegioNews, "за" проголосували 282 нардепи. Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді. При цьому в профільному комітеті раніше наголосили на необхідності включити в суб'єкти звітності й комунальні підприємства. У законі прописана відкритість інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткове благо керівника, заступника керівника юрособи публічного права в державному секторі. Після ухвалення документа такі дані не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. Закон зобов'язує держкомпанії щомісяця оприлюднювати відповідну інформацію на своєму сайті. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський на посаді президента у 2020 році заробив понад $10 тисяч.

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