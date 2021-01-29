13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
09:12  29 січня
У "Слузі народу" заявляють, що до прем'єра є багато запитань щодо кадрової політики
08:11  29 січня
Бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 13:47 58

В Україні хочуть відкрити інформацію про зарплати в держкомпаніях

29 січня 2021, 13:47 58
Читайте также на русском языке
Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді
Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні планують відкрити інформацію про зарплати в державних компаніях. Верховна рада ухвалила за основу відповідний законопроект №3952.

Як пише RegioNews, "за" проголосували 282 нардепи.

Йдеться про компанії та підприємства, в статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі і/або територіальній громаді.

При цьому в профільному комітеті раніше наголосили на необхідності включити в суб'єкти звітності й комунальні підприємства.

У законі прописана відкритість інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткове благо керівника, заступника керівника юрособи публічного права в державному секторі.

Після ухвалення документа такі дані не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. Закон зобов'язує держкомпанії щомісяця оприлюднювати відповідну інформацію на своєму сайті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський на посаді президента у 2020 році заробив понад $10 тисяч.

парламент
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua