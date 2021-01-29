В Украине хотят открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине

Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине

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В Украине планируют открыть информацию о зарплатах в государственных компаниях. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3952.

Как пишет RegioNews, "за" проголосовали 282 нардепа. Речь идет о компаниях и предприятиях, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине. При этом в профильном комитете ранее подчеркнули необходимость включить в субъекты отчетности и коммунальные предприятия. В законе прописана открытость информации о структуре, принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждении, дополнительном благе руководителя, заместителя руководителя юрлица публичного права в госсекторе. После принятия документа такие данные не могут быть отнесены к информации с ограниченным доступом. Закон обязывает госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своем сайте. Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский на посту президента в 2020 году заработал более $10 тысяч.

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