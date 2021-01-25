Шмигаль звітуватиме перед нардепами у Раді через зростання тарифів
Він буде присутній на засіданні парламенту 26 січня
Він буде присутній на засіданні парламенту 26 січня
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль 26 січня буде присутній на пленарному засіданні Верховної Ради.
Як пише RegioNews, про це повідомив спікер українського парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради 25 січня.
"Зараз українське суспільство чекає від нас оперативної реакції на ті події, які відбуваються протягом останнього місяця. Це підвищення тарифів на газ, на опалення, на гарячу воду, на електрику … Є уже перші кроки уряду", — сказав Разумков.
Він додав, що 26 січня Шмигаль буде на засіданні Верховної Ради і відповідатиме на запитання депутатських фракцій та груп.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що субсидії для населення України будуть виплачуватися в повному обсязі.
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