У Раді заявляють про недовіру міністру оборони Тарану

Однак у профільному комітеті запевняють, що недовіру не висловлювали

Однак у профільному комітеті запевняють, що недовіру не висловлювали

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це Рахманін розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Кілька днів тому за підписом голови комітету, в якому є представники всіх фракцій і в якому більшість від "Слуги народу", було відправлено лист на верховного головнокомандувача, де комітет визнав роботу профільного міністра незадовільною. Це означало би, що президент мав би внести подання на звільнення його з посади. Тому що все, що можна провалити, міністр провалив", - зазначив Рахманін.

У свою чергу голова підкомітету з держбезпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук у коментарі "Укрінформу" спростувала інформацію про висловлення недовіри комітетом міністрові оборони Андрію Тарану.

Ми не голосували щодо цього, і рішення щодо цього немає. Ми лише дійшли до висновку, що треба звернутися з листом до Президента за результатами звіту міністра оборони, і звернулися з листом до президента. Тобто формального висловлення недовіри міністру Тарану від Комітету національної безпеки і оборони не було", - зауважила депутат.

За її словами, члени комітету у листі до президента оцінили стан справ, зауважили на незадовільному виконанні державного оборонного замовлення і "перерахували причини, за якими ми вважаємо, що є питання до пана Тарана".

Але це точно не є висловлення йому недовіри, і це точно не є формальним приводом до якихось дій. Ми звернулися до президента і у своєму зверненні виклали причини і причинно-наслідкові зв'язки", - підкреслила Верещук.

Нагадаємо, у березні Зеленський пропонував Раді кандидатури міністра оборони і голови МЗС.