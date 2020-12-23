У Раді заявляють про недовіру міністру оборони Тарану
Народний депутат та голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що міністру оборони Андрію Тарану висловили недовіру через провальну роботу міністерства.
Як передає RegioNews, про це Рахманін розповів в інтерв'ю "Українській правді".
Кілька днів тому за підписом голови комітету, в якому є представники всіх фракцій і в якому більшість від "Слуги народу", було відправлено лист на верховного головнокомандувача, де комітет визнав роботу профільного міністра незадовільною. Це означало би, що президент мав би внести подання на звільнення його з посади. Тому що все, що можна провалити, міністр провалив", - зазначив Рахманін.
У свою чергу голова підкомітету з держбезпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук у коментарі "Укрінформу" спростувала інформацію про висловлення недовіри комітетом міністрові оборони Андрію Тарану.
Ми не голосували щодо цього, і рішення щодо цього немає. Ми лише дійшли до висновку, що треба звернутися з листом до Президента за результатами звіту міністра оборони, і звернулися з листом до президента. Тобто формального висловлення недовіри міністру Тарану від Комітету національної безпеки і оборони не було", - зауважила депутат.
За її словами, члени комітету у листі до президента оцінили стан справ, зауважили на незадовільному виконанні державного оборонного замовлення і "перерахували причини, за якими ми вважаємо, що є питання до пана Тарана".
Але це точно не є висловлення йому недовіри, і це точно не є формальним приводом до якихось дій. Ми звернулися до президента і у своєму зверненні виклали причини і причинно-наслідкові зв'язки", - підкреслила Верещук.
Нагадаємо, у березні Зеленський пропонував Раді кандидатури міністра оборони і голови МЗС.