Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5

Протягом доби поранено ще одно українського військовослужбовця

Протягом доби поранено ще одно українського військовослужбовця

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, згідно з даними штабу ООС, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Поблизу Новозванівки противник застосував в бік наших позицій автоматичний станковий гранатомет.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Від початку поточної доби, 27 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Водночас за даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, було зафіксовано 118 порушень лише за останню добу.

Так, у Донецькій області СММ 62 зафіксувала порушення режиму припинення вогню, у тому числі 4 вибухи невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися в районах на схід від Василевки вранці 25 січня. За попередню добу, за спостереженнями Місії, в області було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 14 вибухів невизначеного походження. Всі ці порушення сталися поблизу Золотого.

Нагадаємо, добою раніше на переважній частині ділянок в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася "тиша".